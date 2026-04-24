Аргентинський півзахисник пов’язує своє майбутнє в лондонському клубі з кандидатурою нового головного тренера та перспективою участі в Лізі чемпіонів.

Півзахисник Челсі Енцо Фернандес поки не визначився зі своїм майбутнім у клубі. Попри те, що чинний контракт аргентинця розрахований до 2032 року, його відхід уже найближчим літом виглядає цілком імовірним.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, рішення Фернандеса щодо подальшої кар'єри залежатиме від того, хто очолить команду після нещодавнього звільнення Ліама Росеньйора. Також критично важливим фактором для футболіста є участь у Лізі чемпіонів. Наразі "сині" посідають лише 8-ме місце в АПЛ після 34 турів, що суттєво ускладнює завдання потрапляння до головного єврокубка.

Джерела допускають, що хавбек може офіційно попросити про трансфер уже в прийдешнє трансферне вікно. Одним із головних претендентів на Енцо називають Манчестер Сіті, який шукає підсилення в центр поля.

У сезоні-2025/26 25-річний аргентинець залишається ключовим виконавцем лондонців: він провів 32 матчі в Прем'єр-лізі, у яких забив вісім голів та віддав три результативні передачі. Ще тричі він відзначився у Лізі чемпіонів. Портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість Фернандеса у 90 млн євро. Очікується, що перемовини щодо майбутнього гравця активізуються після призначення нового постійного наставника на Стемфорд Брідж.