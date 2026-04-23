Аргентинський півзахисник очолив шорт-лист містян.

Манчестер Сіті серйозно розглядає можливість гучного літнього переходу півзахисника лондонського Челсі Енцо Фернандеса. За інформацією The Athletic, аргентинський чемпіон світу став пріоритетною ціллю для керівництва містян, які планують значну перебудову команди у найближче трансферне вікно.

Інтерес до 25-річного футболіста виник не на порожньому місці. Манчестер Сіті шукає довгострокові рішення для свого півзахисту: ключовий гравець центру поля Родрі останнім часом мав проблеми з травмами, а Бернарду Сілва вже підтвердив, що покине клуб після закінчення цього сезону.

На Етіхад вважають, що Фернандес, з його чудовим діапазоном передач та вмінням контролювати темп гри, ідеально впишеться у тактичну систему команди. Хоча контракт Фернандеса з Челсі діє аж до 2032 року, Сіті готові перевірити рішучість лондонців значною фінансовою пропозицією.

Наразі офіційних контактів між клубами ще не було, але Манчестер Сіті продовжуватиме уважно стежити за ситуацією до кінця поточного сезону. Багато що залежатиме від підсумкової позиції Челсі в лізі та планів нового головного тренера, який має прийти на заміну нещодавно звільненому Ліаму Росеньйору. Ця історія обіцяє стати однією з найголовніших трансферних саг майбутнього літа.

У поточному сезоні Енцо Фернандес є одним із ключових гравців Челсі, Загалом у всіх турнірах аргентинський півзахисник провів на полі 46 матчів, відзначившись 11 забитими м'ячами та 5 результативними передачами. Також у його пасиві 11 жовтих карток без жодного вилучення.