Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Головний тренер пояснив цей виклик та відверто прокоментував відсутність у заявці гравця мадридського Реала Трента Александера-Арнольда.

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель викликав захисника лондонського Арсенала Бена Вайта до табору національної команди. Гравець замінить у заявці травмованого Джарелла Кванса.

Це повернення є знаковим, адже Вайт не виступав за збірну з часів чемпіонату світу 2022 року в Катарі, який він достроково покинув після конфлікту з тодішнім асистентом тренера Стівом Голландом.

Томас Тухель наголосив, що вирішив перегорнути сторінку та дати захиснику можливість проявити себе: За словами тренера, коли Вайт дізнався про шанс повернутися після травми Кванса, його реакція була за лічені секунди, дуже ейфоричною та емоційною. Наставник очікує від захисника кроку назустріч партнерам.

"Я думаю, що необхідно, щоб він прояснив ситуацію зі своїми товаришами по команді, і я думаю, що він це зробить з гравцями, які були разом з ним на чемпіонаті світу", — зазначив Тухель.

Німецький фахівець також підкреслив виняткову самовіддачу Вайта на тренуваннях, що підтверджує його високий клас. Рішення викликати Вайта на позицію правого захисника викликало питання щодо ігнорування Трента Александера-Арнольда, який зараз захищає кольори мадридського Реала.

Відповідь Тухеля була максимально прямолінійною: Тренер назвав це виключно спортивним вибором, на який вплинула чудова форма Вайта у фіналі Кубка Карабао та Лізі чемпіонів. Томас визнав, що таке рішення може здаватися несправедливим і створює багато галасу, проте його позиція непохитна:

"Я намагався пояснити ситуацію. Він (Трент) просто має це прийняти".

Цей збір є фінальним перед тим, як Тухель у травні оголосить остаточну заявку на літній чемпіонат світу. У п'ятницю о 21:45 Англія прийматиме на Вемблі збірну Уругваю, а у вівторок зіграє з Японією.