Тренер пішов на підвищення після успіхів у єврокубках.

Іспанський Вільярреал на чолі з Марселіно фінішував третім у цьому сезоні Ла Ліги, тож готується до виступів у Лізі чемпіонів УЄФА.

Однак продовжувати взаємини із 60-річним фахівцем "жовта субмарина" не стала, і на його місце був призначений значно більш молодий керманич.

Ідеться про 38-річного Іньїго Переса, який останніх півтора сезони працював на чолі мадридського Райо Вальєкано.

У цьому сезоні "блискавки" дістались до фіналу Ліги конференцій УЄФА, де поступились лондонському Крістал Пелес (0:2), тоді як у чемпіонаті посіли лише восьму сходинку, тож пролетіли повз єврокубки на наступну кампанію.

Тим не менше, їхній головний тренер отримав підвищення й підписав контракт із новим клубом до 2029 року.