Франція

Експеримент із Шевальє видався невдалим.

Французький Парі Сен-Жермен минулого літа підписав основного воротаря Лілля Люка Шевальє за 40 млн євро.

Однак 24-річний виконавець у дебютному сезоні за клуб програв конкуренцію й зрештою провів усього 26 матчів, пропустивши 28 голів та 10 разів відігравши "на нуль".

Як повідомляє місцева преса, "червоно-сині" прагнуть зробити ще одну спробу таки знайти повноцінно основного воротаря, і цього разу це буде закордонний виконавець.

Ідеться про основного воротаря португальського Порту та національної збірної Португалії Діогу Кошту.

Наразі французький чемпіон та переможець Ліги чемпіонів УЄФА лише збирає інформацію щодо 26-річного виконавця, контракт якого з "драконами" розрахований до 2030 року.

У цьому сезоні на рахунку вихованця Порту 49 матчів, 27 пропущених м’ячів та 26 "сухих" поєдинків.