Англія

Італійський гранд долучився до гонки за нідерландського вінгера, на якого також претендують два англійські колективи.

Фланговий нападник Вест Гема Крісенсіо Саммервілл може піти на підвищення в літнє трансферне вікно. Згідно з повідомленнями TEAMtalk, у гонку за 24-річного нідерландця вступив Мілан, який активно прагне підписати вінгера цим літом.

Проте італійському гранду доведеться посперечатися з Тоттенгемом та Астон Віллою, оскільки вони, як і раніше, виявляють інтерес до Саммервілла. Очікується, що після вильоту Вест Гема з Прем'єр-ліги клуб відпустить гравця приблизно за 40 мільйонів євро.

Трансфер Саммервілла виглядає дедалі імовірнішим. У сезоні-2025/26 нападаючий провів 34 матчі в усіх турнірах, у яких забив сім голів та віддав п'ять результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль та МЮ зацікавлені у трансфері португальсьої зірки Вест Гема.