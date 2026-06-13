Англія

Позиція на фланзі оборони стала важливішою за підсилення атаки перед новим сезоном.

Манчестер Юнайтед планує зосередитися на підписанні лівого захисника під час літнього трансферного вікна. Про це повідомляє Manchester Evening News, зазначаючи, що керівництво клубу переглянуло свої пріоритети на ринку.

За інформацією джерела, тренерський штаб залишився задоволеним грою Патріка Доргу на більш атакувальній позиції. Крім того, на лівому фланзі нападу може діяти й Матеус Кунья, тому необхідність у придбанні нового вінгера вже не виглядає настільки гострою.

Натомість ситуація на позиції лівого захисника викликає занепокоєння. Наразі єдиним досвідченим номінальним виконавцем цього амплуа в складі манкуніанців залишається Люк Шоу, контракт якого наближається до завершення.

Одним із головних кандидатів на підсилення оборони називають Льюїса Голла з Ньюкасла. Втім, реалізувати цей трансфер буде непросто, навіть попри чутки про зацікавленість самого футболіста у переході на Олд Траффорд.

Також Манчестер Юнайтед стежив за Натаніелем Брауном та Майлзом Льюїсом-Скеллі. Проте обидва варіанти наразі виглядають малоймовірними: Браун близький до переходу в Баварію, а Льюїс-Скеллі дедалі частіше отримує ігровий час у першій команді Арсеналу вже на позиції хавбека.