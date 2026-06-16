Англія

Керівництво мерсисайдців не поспішає з кадровими рішеннями, а новий головний тренер хоче оцінити наявний склад.

Літня трансферна кампанія Ліверпуля, ймовірно, набере обертів лише ближче до завершення трансферного вікна. Про це повідомляє The Athletic, зазначаючи, що в клубі спокійно ставляться до можливого затягування переговорів щодо новачків.

Однією з причин такої позиції є чемпіонат світу-2026, який наразі триває у США, Канаді та Мексиці. Крім того, новий головний тренер Ліверпуля Андоні Іраола хоче особисто оцінити футболістів, які вже перебувають у його розпорядженні, перш ніж ухвалювати остаточні рішення щодо підсилення складу.

Втім, у клубі вже визначили кілька пріоритетних напрямків для роботи на ринку. Насамперед йдеться про підсилення флангів атаки — Ліверпуль планує підписати двох нових вінгерів. Однією з головних цілей мерсисайдців називають футболіста РБ Лейпциг Яна Діоманде, однак його участь у чемпіонаті світу у складі збірної Кот-д'Івуару може відтермінувати будь-які переговори.

Також англійський клуб продовжує вивчати варіанти для посилення центру поля та позиції правого захисника. Очікується, що після завершення мундіалю Ліверпуль активніше включиться в боротьбу за потрібних виконавців.