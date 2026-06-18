Англія

Лівий захисник мадридців Альваро Каррерас перебуває у сфері інтересів лондонського клубу, де може замінити свого співвітчизника.

Лівий захисник мадридського Реала Альваро Каррерас потрапив у сферу інтересів Челсі.

Інформацією про можливий перехід 23-річного футболіста до табору "синіх" днями поділилися іспанські ЗМІ. Згідно з даними відомого інсайдера Фабріціо Романо, кандидатура Каррераса дійсно обговорювалася на внутрішніх зборах за участю головного тренера лондонців Хабі Алонсо, проте конкретні переговори щодо гравця наразі не ведуться.

У Челсі Альваро Каррерас може замінити свого співвітчизника Марка Кукурелью, який перебрався якраз до табору "вершкових".

Ринкова вартість колишнього латераля Манчестер Юнайтед оцінюється експертами Transfermarkt у 50 мільйонів євро.