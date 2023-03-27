Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Футболіст розповів про матч із англійцями.

Капітан збірної України у матчі з Англією Олександр Зінченко прокоментував поразку англійцям у відборі до Євро-2024.

"Нелегко відігратися, коли ти програєш 2:0. Ми всі знали, наскільки сильна Англія. У таких іграх все диктують великі гравці.

Руслан Ротань сказав, що ми все ще повинні вірити, що зможемо пройти кваліфікацію. У нас така чудова команда з точки зору нашого потенціалу...".

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"У нас багато молодих гравців, звичайно, нам потрібно вчитися, але сьогоднішня гра була неймовірним досвідом", — сказав Зінченко.

Відзначимо, що Зінченко четвертий раз виводив збірну Україну на поле із капітанською, адже Андрій Ярмоленко через травму не був у заявці на цей матч.

Відео голів та огляд матчу між Англією та Україною можна дивитись на Football.ua. Дивіться також оцінки гравцям збірної України за матч з Англією від статистичних порталів. Та голосуйте за свого MVP поєдинку.