Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Головний тренер німців — про нічийний результат зі збірною України.

Збірна України в рамках товариського поєдинку протистояла Німеччині в Бремені та втратила перевагу у два м'ячі, зігравши внічию.

Головний тренер німців Гансі-Дітер Флік дав коментар після матчу, відзначивши силу української команди.

"Гра продемонструвала поточний стан нашої команди. Ми добре розпочали, забили швидкий м’яч, відчували підтримку вболівальників, а потім припустилися індивідуальних помилок, що призвели до голів у наші ворота.

Нам слід багато працювати, і ми знаємо, що це тривалий процес. Важливо, що у грі із сильним суперником ми проявили характер. Ми створювали моменти, але не реалізовували їх", — зазначив Флік.

Нагадаємо, на Football.ua доступне відео голів та огляд товариського матчу між збірними України та Німеччини.