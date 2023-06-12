Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Головний тренер збірної України прокоментував дебютну гру.

Збірна України в рамках товариського поєдинку протистояла Німеччині в Бремені та втратила перевагу у два м'ячі, зігравши внічию.

Головний тренер національної команди Сергій Ребров залишився задоволеним грою та результатом.

Про відсутність Буяльського, Кочергіна та Русина:

"Ми намагалися на кожну позицію створити конкуренцію. Випали ці гравці, але до них немає жодних питань із приводу тренувального процесу. Треба було вирішувати, але я впевнений, що вони все розуміють. Ці гравці готуватимуться до офіційних матчів".

Нічия 3:3 з Німеччиною — це успіх чи врата перемоги:

"А ви запитайте себе, чи є успіхом зіграти 3:3 з Німеччиною. Це неофіційна гра. Я вважаю, що ми створювали достатньо моментів, могли забивати навіть більше".

Про порядок замін:

"Кілька замін були плановими. Наприкінці ми залишили дві й використали їх наприкінці матчу. Миколенко казав, що трохи відчуває коліно.... У випадку з останніми двома замінами ми дивилися по ситуації на полі".

Про загальну оцінку гри:

"Я вдячний гравцям, уболівальникам, які прийшли на стадіон, — ми відчували їхню підтримку, це було дуже важливо. Ми відчували підтримку ЗСУ. Ця гра була важливою для України, я дуже вдячний господарям. Для мене особисто це важливий матч, він перший. Я радий, що хлопці серйозно віднеслися до гри. Я вважаю, що ми показали гідний результат.

Повторюся, це важливий матч для України. Ми всі вдячні Німеччині за підтримку нашої країни у війні з агресором, за цю зустріч".

Нагадаємо, на Football.ua доступне відео голів та огляд товариського матчу між збірними України та Німеччини.