Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник — про нічию з німцями.

Збірна України в рамках товариського поєдинку протистояла Німеччині в Бремені та втратила перевагу у два м'ячі, зігравши внічию.

Півзахисник збірної України прокоментував зустріч з німцями.

"Готувалися на дуже важкий матч. Знали, що проти нас грає збірна Німеччини, це гранд футболу. Десь ми, думаю, виконали всі настанови тренера. На жаль, в кінці десь трошки німці нас дотиснули та зрівняли рахунок.

Спочатку трішки після голу хлопці трішки заспокоїлися та почали грати у свій футбол. Забили перший-другий гол і пішла гра, можна так сказати. Ми могли вигравати. Це тисячний ювілейний матч для Німеччини, вітаємо їх. Будемо працювати далі.

Наступні матчі? Налаштування буде таке саме, ми повинні однаково налаштовуватися як на товариські, так і на офіційні матчі", — сказав Піхальонок.

Нагадаємо, на Football.ua доступне відео голів та огляд товариського матчу між збірними України та Німеччини.