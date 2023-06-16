Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Зустріч обслуговуватимуть французи.

Збірна України в рамках поєдинку четвертого туру відбіркового етапу до чемпіонату Європи зіграє проти Мальти.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, зустріч обслужить французька бригада арбітрів на чолі з Рудді Буке. Допомагати на бокових лініях йому будуть Ніколя Дано та Орельєн Друє.

Обов'язки четвертого арбітра — на Бастьєні Дешепі.

Нагадаємо, що матч Україна — Мальта відбудеться у понеділок, 19 червня. Хоч Україна і вважається господарем, але матч відбудеться в Трнаві, Словаччина.

VBET вважає фаворитом збірну України, коефіцієнт на перемогу команди Реброва складає 2.07, тоді як тріумф македонців – 4.15. ЗАБИРАЙ БОНУС 2500 ГРИВЕНЬ ВІД VBET.