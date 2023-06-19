Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Головний тренер національної збірної — про перемогу над Мальтою.

Збірна України в рамках поєдинку четвертого туру відбіркового етапу до ЄВРО-2024 грала проти Мальти у Трнаві та здобула мінімальну перемогу.

Головний тренер національної команди Сергій Ребров прокоментував гру збірної, окремих виконавців та очікування від гравців.

"Важко проводити три гри за 10 днів. Ми знали, що ця зустріч буде дуже важкою. Як і в минулому матчі, більш упевнено провели другий тайм. Головним сьогодні було здобути три очки й рухатися далі.

З такими командами нам дуже складно грати, бо в них дуже компактна оборона. Я розумів, що так буде, що в другому таймі ми будемо грати краще, ніж у першому. Вони витрачали дуже багато сил, багато пресингували, тож у другій половині зустрічі з нашого боку була набагато краща гра. Я очікував на це. Ми завжди тяжко граємо проти такої насиченої оборони. Багато моментів ми створювали у другому таймі. Так, повинні були забивати більше. Знаю, що в Україні всі чекають на 5:0, 6:0, але зараз усі команди можуть оборонятися.

Відсутність Кочергіна та Русина? В нас має бути 23 гравця, хтось повинен лишитися поза заявкою.

Чому така важка перемога? Оборонятися вміють усі. Так, Англія перемогла 4:0, але вона забила швидкий гол. Без нього дуже складно. Зараз усі команди Європи вміють оборонятися. Мальта це продемонструвала в першому таймі. Я не здивований, що вийшла така важка гра. Я не розумію, чому в Україні зараз усі вважають, що ми повинні вигравати з різницею у три—чотири голи.

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Зараз остання гра, червень, коли для футболістів нормально знаходитися у відпустках. Вони дуже втомилися після сезону, і я вдячний їм за те, що ми додали у другому таймі, як це було і в попередньому матчі. Так, поки не дуже виразно, але ми працюємо лише 10 днів. Не так просто не тільки пояснювати футболістам, а й утілити ідеї на полі. Коли вони втомлені — це дуже важко зробити.

Вересневі матчі? Ми зараз зустрічалися з Німеччиною, показали гідну гру. Наступні ігри будуть уже офіційними, треба готуватися серйозно до будь-яких поєдинків. Україна вже доводила, що здатна гідно грати із грандами. Ми завжди ставили перед собою ціль — вихід із групи.

Виступи Циганкова? Сам Віктор поставив себе лідером команди. Ніхто його не призначав. Те, що він робить в останніх трьох матчах, — його заслуга. Перед грою ми визначали, що Ярмоленко битиме пенальті. Але після невдалого виконання першого я бачив, що він сам запропонував Циганкову пробити. Я розумів, що Андрій не був психологічно готовий до другого пенальті. Тому я вдячний Циганкову за те, що він показав, що готовий до цього" — наводить слова Реброва офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, на Football.ua доступне відео гола та огляд матчу відбіркового етапу до ЄВРО-2023 між збірними України та Мальти.