Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Зустріч відбудеться у суботу, 9 вересня, у польському Вроцлаві.

УЄФА призначила суддівську бригаду на матч п'ятого туру групового етапу відбірного циклу Євро-2024 між збірними України та Англії. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Головним арбітром матчу буде болгарський рефері Георгій Кабаков, а допомагатимуть йому Мартін Маргарітов та Діян Валков. Резервним рефері призначено Миколу Попова.

За свою кар'єру Кабаков обслужив шість матчів збірних у кваліфікаціях ЧС та ЧЄ. З Україною та Англією раніше не перетинався, але відсудив матч між Шахтарем та Інтером у Лізі чемпіонів (0:0) у сезоні-2020/21.

Нагадаємо, матч Україна – Англія відбудеться у суботу, 9 вересня, у польському Вроцлаві на стадіоні Тарчинський-Арена. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.