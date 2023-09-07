Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Команда Сергія Реброва продовжує підготовку до найближчих матчів проти Англії та Італії.

У середу, 6 вересня, збірна України провела два тренувальні заняття у рамках підготовки до найближчих матчів відбору Євро-2024 проти Англії та Італії.

Ранкове тренування відбулося на Fair play arena у Тшебниці, яка була зведена перед Євро-2012. Футболісти були поділені на дві групи – одна відпрацьовувала дії в обороні, а друга – гру в атаці.

Вечірнє тренування пройшло у містечку Жміргуд на стадіоні MKS Piast. На заняттях гравці зосередилися на командних діях у контексті тактичних моделей, які напрацьовуються на найближчі ігри.

За тренуванням "синьо-жовтих" спостерігали учні місцевої футбольного академії. Дітлахи жваво реагували на успішні дії українських гравців, вигукуючи імена футболістів, яких добре знають. Найбільше чутно було прізвище "Мудрик". Після тренування збірники знайшли час аби сфотографуватися та залишити свої автографи юним футболістам.

Склад національної збірної України

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка, Португалія), Андрій Лунін (Реал, Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва — Шахтар), Денис Попов, Олександр Тимчик (обидва — Динамо Київ), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Сергій Кривцов (Інтер Маямі, США), Богдан Михайліченко (Динамо Загреб, Хорватія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Віталій Буяльський, Олександр Караваєв (усі — Динамо Київ), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (усі — Шахтар Донецьк), Олександр Піхальонок (Дніпро-1), Олександр Зінченко (Арсенал, Англія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Михайло Мудрик (Челсі, Англія), Сергій Сидорчук (Вестерло, Бельгія).

Нападники: Роман Яремчук (Валенсія, Іспанія), Артем Довбик (Жирона, Іспанія), Владислав Ванат (Динамо Київ).

Резервний список: Олександр Сваток (Дніпро-1), Арсеній Батагов (Зоря), Данило Сікан (Шахтар).

Нагадаємо, найближчий матч Україна проведе проти Англії. Гра відбудеться 9 вересня о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.