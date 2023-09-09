Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Коментар гравця збірної України після важкого матчу.

Захисник збірної України Юхим Конопля поділився враженнями від результату матчу з Англією (1:1) в рамках відбору на Євро-2024.

"Була дуже велика радість, коли я виходив на поле. Чув оплески й свист. Бачив вболівальників. Я їх дуже давно не бачив, чесно кажучи. Мандражу не було. Мав чітке розуміння того, що треба робити на полі.

Трохи поспішали, коли забирали м'яч. У когось були сили й хтось хотів скоріше зіграти вперед. Але це нормально. Всі можуть помилятись. В цьому немає нічого страшного.

Гол? Інтуїтивно відчули один одного із Зінченком. В одній команді граємо, спілкуємось та знаємо побажання один одного.

Я завчасно знав, що в тій зоні буде або Сашко (Зінченко), або Михайло (Мудрик). Я підняв голову, побачив Сашка і знайшов його передачею.

В Англії була низка висококласних гравців, а у нас — команда. Команду набагато складніше обіграти, ніж декількох окремих гравців.

Ми не дали їм зробити нічого небезпечного в атаці. У них був контроль, але моментів майже не було.

Зараз головне — відновитись. З наступного дня почнемо готуватись до Італії", — сказав Конопля в ефірі Суспільного.

Дивитися відео голів та огляд матчу Україна — Англія ви можете на Football.ua.