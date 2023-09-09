Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Коментар голкіпера після важкого поєдинку.

Голкіпер збірної України Георгій Бущан поділився враженнями від результату матчу з Англією (1:1) в рамках відбору на Євро-2024.

"За збірну грати завжди особливо. Я дуже вдячний коучу, що довірив мені місце, але в мене тоді була травма, і я наполегливо працював, щоб набрати свої кондиції.

Провів гарні збори влітку, вже зіграли 6 матчів плюс грали у Стамбулі при заповнених трибунах, тому було приємно бачити сьогодні стільки українців. Їхня підтримка гнала нас вперед і нічого не дозволила, мабуть, Англії зробити біля наших воріт.

Вони контролювали м'яч. Ми намагалися, щоб наша оборона тримала їх перед собою, тому... Перш за все, я ж теж готуюсь до матчів, дивлюся як діють нападники, тому більшість м'ячів, які Сака забивав, він забивав у дальній кут. Трішки був готовий до того, але пощастило, що відбив у поперечину. Пощастило у тому моменті, що я зміг дістати м'яч.

Італія? Дуже мало часу, два дні. Будемо намагатися грати з такою самою самовіддачею, що й сьогодні", — сказав Бущан в ефірі Суспільного.



Дивитися відео голів та огляд матчу Україна — Англія ви можете на Football.ua.