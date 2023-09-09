Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич "синьо-жовтих" висловився про нічию у матчі відбору на ЄВРО-2024 проти Англії.

У рамках п'ятого туру відбору у фінальну частину ЄВРО-2024 національна збірна України зіграла внічию з Англією, яка є фаворитом групи С.

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров поділився враженнями від результату цього протистояння під час післяматчевої пресконференції, відповівши на низку питань журналістів.

"Підготовка до Італії? Подивимося, зараз дуже важливе відновлення, гравці вже його почали. Для нас наступна гра не менш важлива, ніж ця. Так, було дуже спекотно. Але якщо порівнювати з минулими іграми, наприклад, із Мальтою, — тоді було набагато спекотніше. Грати за два дні проти таких міцних суперників надзвичайно важко. Тому дуже важливим є відновлення, гравцям це треба розуміти".

"У нас був певний план, але Англія його зруйнувала. Ми мали атакувати більше, але дуже важко було виходити з оборони. Утім, футбол — це результат. Так, англійці володіли ініціативою, але скільки вони створили моментів? Я вважаю, що ми дуже корисно грали в обороні, подякував хлопцям за це. Я казав перед матчем, що дуже важливо отримувати задоволення від гри в обороні. Вони сьогодні це виконали".

"Чи хотів би проводити наступні матчі у Вроцлаві? Так, я вважаю, що сьогодні була дуже гарна атмосфера, наш "12-й гравець" дуже допоміг футболістам, уболівальники додали їм мотивації. Коли граєш проти такого суперника — дуже важливо мати підтримку. Вважаю, що в Польщі в нас була дуже палка підтримка".

"Гра Мудрика та Яремчука? Я не розділяю гравців. Сьогодні не було кращих футболістів — уся команда працювала на оборону. Як я вже сказав, план був іншим, ми намагалися атакувати, але Англія змусила нас оборонятися. Сьогодні була така гра, наступна буде іншою".

"Заміна Матвієнка у перерві? На жаль, у нього пошкодження, але воно не нове. Я можу тільки подякувати йому за те, що вийшов на поле й допоміг команді".

"На жаль, ми маємо проводити матчі за кордоном. Гравці розуміють усю важливість, ми багато говоримо про війну в Україні. Важливо давати нашим людям позитивні емоції, яких вони потребують. Ця гра допомогла, ми дуже щасливі. Коли ти бачиш таку атмосферу, то розумієш, для кого граєш", — сказав Сергій Ребров під час пресконференії після матчу з Англією.



Дивитися відео голів та огляд матчу Україна — Англія ви можете на Football.ua. Наступний поєдинок "синьо-жовтих" відбудеться 12 вересня у Мілані на стадіоні Сан-Сіро.