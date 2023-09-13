Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Італійський нападник висловився про перемогу над Україною у матчі відбору на ЄВРО-2024.

У рамках шостого туру відбору до фінальної частини ЄВРО-2024 у групі С національна збірна України на Сан-Сіро поступилася Італії з рахунком 1:2.

Нападник "скуадри адзурри" Джакомо Распадорі поділився враженнями від цього протистояння.

"Спаллетті сказав багато речей перед матчем. Ми дуже багато чого приготували, чого не можемо сказати. Але ми дуже гарно підготувалися до цього матчу, щоб його виграти.

Тренерський штаб Спаллетті дуже багато чого змінили в обороні. Ми додали у менталітеті, чого нам не вистачало.

Чому зіграв у центрі, а не на фланзі? Мені більше подобається грати у центрі поля, я там комфортніше почуваюся", — сказав Распадорі в інтерв'ю для Суспільне Спорт.

Дивитися відео голів та огляд матчу Італія — Україна ви можете на Football.ua.