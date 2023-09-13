Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Форвард "синьо-жовтих" поділився своїми думками після гри з Італією.

Нападник збірної України Артем Довбик прокоментував поразку своєї команди у матчі відбірного циклу Євро-2024 проти Італії (1:2).

“Потрібно було перетерпіти, як з Англією перші 20-25 хвилин, тому що такі команди починають дуже агресивно, з перших хвилин вони чинять великий тиск на захист і на всю лінію оборони. Тому потрібно було перетерпіти, але думаю, що далася взнаки десь перша гра з Англією, не всі відновилися і трохи пізно увійшли в гру.

Я почував себе добре, намагався допомагати команді. Так, ми створили пару моментів. Намагався допомагати і в захисті, і в атаці, щоб я був корисний команді.

Доннарума дуже добре зіграв у моменті з голом, але й добре, що Ярмоленко підстрахував, і ми зуміли відіграти один м’яч. Це був такий трохи імпульс для нас. Ми могли з деяких епізодів вичавити трохи більше.

Ще в одному моменті я бив з великої дистанції. Не скажу, що забракло швидкості. Я бачив, що захисник мене вже наздоганяє, тож треба було вирішувати: чи бити, чи зупинятися. Я вирішив, що треба пробивати. Голкіпер упорався.

Це топ-збірна, топ-захисники, які грають на високому рівні. Багато простору вони не давали, але моменти були. Десь фарт був не на нашому боці, а з такими командами він потрібен”, - сказав Довбик в інтерв'ю ВЗБІРНА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Італія — Україна.