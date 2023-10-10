Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український захисник поділився своїми думками перед грою із Північною Македонією.

Захисник збірної України Віталій Миколенко прокоментував підготовку національної команди до матчу відбору Євро-2024 проти Північної Македонії.

"Зараз нормальна футбольна погода. Сьогодні в когось ще тривало відновлення, а хтось уже мав повноцінне тренування. Ще не всі гравці доїхали до нашого табору. Ще не прибули Сваток і Різник, тому теорія матчу з Північною Македонією та розбір гри з Італією розпочнуться вже завтра. Тоді стартує справжня повноцінна підготовка.

Коли з македонцями грала збірна Італії, поле в Скоп'є справді було в поганому стані, а в нашому поєдинку ще було більш-менш. Це не поле стало причиною такого важкого двобою з ними, а саме наша гра. Але тоді ми все ж змогли здобути перемогу.

У прийдешньому матчі, думаю, кожен футболіст і тренерський штаб зроблять висновки, і ми вийдемо на цей поєдинок уже з новою тактикою", - наводить слова Миколенка прес-служба УАФ.

Свій найближчий матч Україна проведе проти Північної Македонії. Гра відбудеться 14 жовтня о 16:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.