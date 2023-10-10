Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Благоя Мілевські поділився своїми думками перед грою з Україною.

Головний тренер збірної Північної Македонії Благоя Мілевські прокоментував майбутній матч відбору Євро-2024 проти України.

"Не думаю, що можна вести мову про проблеми зі складом. Я б сказав, що це наша реальність на даний момент, хоча, звісно, ми всі хотіли б мати у своєму розпорядженні 50-60 гравців.

Ми завершуємо відбір, тому всі матчі зараз вирішальні. Нас влаштує лише перемога, так само, як і Україну, щоб мати більш виграшну позицію перед матчами у листопаді. Очікую відкритої гри, тому що грати на нічию ніхто не буде.

Ми проаналізували перший матч з Україною, особливо останні 30 хвилин – помітили як аномалії, так і позитивні моменти. Нам доведеться виправляти багато того, що не працювало у червні.

Ми хочемо перемогти, працюємо тільки на такий результат, з яким би суперником не грали. Атмосфера в команді після вересневих вже стала кращою", - наводить слова Мілевські прес-служба Федерації футболу Північної Македонії.

Матч Україна – Північна Македонія відбудеться 14 жовтня, о 16:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.