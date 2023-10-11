Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Поєдинок відбору Євро-2024 відбудеться 14 жовтня.

УЄФА на своєму офіційному сайті оголосила суддівську бригаду, яка працюватиме на матчі відбірного циклу між збірними України та Північної Македонії.

Головним арбітром матчу буде 43-річний Славко Вінчич зі Словенії. Його асистентами виступлять Томаш Кланчик та Андраш Ковачич. Резервним рефері призначено Давида Шамаїча.

Зазначимо, що Вінчич вже перетинався зі збірною України, коли обслуговував матч відбору ЧС-2022 проти Франції (1:1).

Нагадаємо, матч Україна – Північна Македонія відбудеться 14 жовтня, о 16:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.