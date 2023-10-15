Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Голкіпер подякував за підтримку та прокоментував гру.

У рамках сьомого туру відбору на ЄВРО-2024 національна збірна України здобула впевнену перемогу над Північною Македонією з рахунком 2:0.

Голкіпер Анатолій Трубін неодноразово рятував нашу команду та подякував за підтримку фанатам після гри.

"Дуже важлива перемога для всієї України. Показали, що ми одна команда, одна нація! Кожен в збірній виклався на максимум. Кожен гравець долучився до такого результату.

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Кожен вболівальник ділився з нами потужною енергією підтримки🙌. Ви просто космос. Всім дякую за цей вечір💪", — написав Трубін у своєму Instagram-акаунті.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна – Північна Македонія.