Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Хавбек збірної Північної Македонії висловився про поразку від України у відборі на ЄВРО-2024.

У рамках сьомого туру відбору на ЄВРО-2024 національна збірна України здобула впевнену перемогу над Північною Македонією з рахунком 2:0.

Опорний півзахисник македонської команди Аріян Адемі, який на клубному рівні виступає за загребське Динамо, поділився враженнями від гри та результату цього протистояння.

"У нас було багато моментів, це була відкрита зустріч. Було видно, що у підсумку Україна перемогла нас тільки за рахунок кращої реалізації моментів.

Треба прийняти це та рухатися далі. Нам залишається тільки якнайкраще зіграти проти Італії та Англії та спробувати всіх здивувати. Ось і все", — цитує слова Адемі Sportsport.mk.

Дивитися відео голів та огляд матчу Україна — Північна Македонія ви можете на Football.ua.