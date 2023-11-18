Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український захисник поділився своїми думками щодо підготовки національної команди до матчу проти Італії.

Захисник збірної України Валерій Бондар прокоментував підготовку національної команди до вирішального матчу відбору Євро-2024 проти Італії.

"Ми всі зраділи першому цьогоріч снігу — буквально як діти, адже вже скоро Новий рік. Але, звісно, з іншого боку, ми думаємо, як зараз холодно нашим хлопцям на фронті, і хочеться їм допомогти. А допомогти ми можемо саме позитивними емоціями, які дуже хочемо забезпечити в понеділок, 20 числа. Ми зробимо все, щоб порадувати наших воїнів. Але й нам трохи холодно, замерзають ноги, проте ми звикаємо до цього. Важкувате поле, звичайно, але що робити. Нормально.

Зараз потрібно трохи згадати напрацювання, які ми робили раніше, і готуватися до матчу з Італією. Тренерському штабу треба ще показати нам тактику, пояснити, як ми будемо діяти, довести всі моменти, які він хоче від нас бачити. Тож зараз працюємо саме над цим.

У мене дуже позитивні емоції від роботи із Сергієм Ребровим. Цікаво, адже в кожного тренера свій стиль. Ти маєш від кожного брати найкраще і з кожним днем ставати більш розвиненим у всіх аспектах. Хороший тренерський штаб.

Звісно, це велика гордість, коли ти приїжджаєш до нашої національної збірної й маєш право представляти країну. Для мене це велика відповідальність. У понеділок подивимося, на що ми здатні", - наводить слова Бондаря прес-служба УАФ.

Нагадаємо, матч Україна – Італія відбудеться 20 листопада, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.