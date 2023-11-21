Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич дав свій коментар після гри.

У вирішальному матчі за вихід на чемпіонат Європи-2024 збірна України протистояла Італії. На жаль, наша команда не зуміла здолати опонента та не вийшла безпосередньо на Євро.

Чи був пенальті проти Мудрика наприкінці матчу з Італією?

Коментар після гри дав головний тренер збірної України Сергій Ребров.

"Подякував гравцям, вони зробили все, план виконали на гру. В першому таймі стримували суперника, в другому більше атакували. Хлопці засмучені, вони показали гідну гру проти чемпіона Європи.

Дивлюся з оптимізмом в майбутнє, сьогодні була команда, яка хотіла пройти далі.

Матвієнка залишили на лаві, бо в нас класна конкуренція. Сватка вибрали і, думаю, ми не помилились.

В першому таймі це була психологія, ми не хотіли тільки оборонятися, але Італія змусила. В другому таймі ми були більш інтенсивнішими і намагалися атакувати.

В нас була важка група, ми набрали стільки ж очок, як і Італія. Нажаль, ми не пройшли далі, але ще є шанс і, я думаю, що цей відбірковий цикл був дуже непоганим. Перспектива в команди є.

Пенальті? Я не дивився ВАР, зараз не можу коментувати момент Мудрика", — сказав Ребров після гри в ефірі Суспільного.

На Football.ua доступний огляд матчу Україна — Італія.