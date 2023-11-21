Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український універсал висловився про нічию у поєдинку проти Італії.

У рамках вирішального поєдинку відбору на ЄВРО-2024 національна збірна України зіграла в нульову нічию з Італією, поступившись у підсумку прямою путівкою італійцям на континентальну першість, але ще маючи шанси кваліфікуватися через плей-оф Ліги націй.

Атакуючий півзахисник "синьо-жовтих" Олександр Зінченко, який проти Італії виконував гібридну роль зі зміщеннями на позицію лівого захисника, поділився враженнями від цього протистояння.

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"Важко сказати, чи це найскладніша гра в кар'єрі, грати проти чемпіона Європи завжди важко. Ми гідно провели цей матч. Дивлячись один одному в очі, ми можемо сказати, що віддали всіх себе на футбольному полі, але цього не вистачило для перемоги.

Підтримка відчувалась, звичайно, хотілося б подякувати за підтримку всім, хто був на стадіоні і перед телевізорами. Дякую також хлопцям з ЗСУ і всім, хто боронить нашу землю.

Нам не вистачило забитого гола, гарно проаналізували гру Італії, змінили трішки підхід до оборони. Установка на матч була наситити середину поля, тренерський штаб змінив трішки нашу гру, моя ціль була — допомагати п'ятим в захисті", — сказав Олександр Зінченко в ефірі MEGOGO.

Дивитися відео найкращих моментів та огляд матчу Україна — Італія ви можете на Football.ua.