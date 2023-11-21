Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наставник жовто-синіх вірить, що команда все ж здобуде путівку на Євро-2024.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував нічию з Італією (0:0) у відборі на Євро-2024.

"Змішані емоції після вчорашньої гри. Хоч і те, що нам не вдалося забити переможний мʼяч для прямого виходу на Євро та дуже суперечливий інцидент наприкінці матчу залишають гіркуватий відтінок, я можу тільки подякувати хлопцям за цю гру та дивитися на майбутні березневі плей-оф з оптимізмом.

Ця команда до останньої секунди боролася в найскладнішій групі відбору та не поступилася чинним чемпіонам Європи по очках — вважаю це свідчить про те, що вона дуже заслуговує на місце в них. Дякуємо Леверкузену за гостинність та нашим вболівальникам за підтримку!" - написав Ребров у своєму інстаграмі.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна — Італія.