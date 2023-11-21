Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Слова Віталія Миколенка після гри з італійцями.

Захисник збірної України Віталій Миколенко був визнаний уболівальниками "Левом матчу" — найкращим гравцем поєдинку кваліфікації Євро-2024 проти Італії. Він прокоментував отримання нагороди.

"Дякую за те, що проголосували за мене. Але я був би радий зараз отримати не "Лева матчу", а путівку на Євро. Було важко провести таку гру проти Італії, але я вважаю, що ми гідно виступили. Ми досі в грі, чекаємо на жеребкування плей-оф, побачимося за чотири місяці.

Для нас було важливо правильно підказувати один одному. Для мене як для захисника важливою була синхронізація між захисниками й півзахисниками, тому що це збірна Італії: якщо ти десь не добігаєш і щось неправильно робиш — тебе одразу карають. Це було найважливіше.

Я не скажу, що не вистачило майстерності, не забувайте, проти кого ми грали. Італія завжди славилася хорошим захистом. Звісно, було важко знайти моменти, а коли вони були — їх не вдалося реалізувати. Але я пишаюся своєю командою, щасливий бути поряд із хлопцями кожного дня.

Щодо можливого пенальті, то я не бачив епізоду. Але Барелла сказав, що спочатку було зіграно в м’яч, а потім — у ногу. Арбітр сказав, що пенальті немає. Якщо в них є VAR, і вони не ставлять пенальті, то, гадаю, його й не було.

Попереду — матчі плей-оф. Я знаю, що ми будемо в хорошій формі та готовими до цих поєдинків", — сказав Віталій Миколенко.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна — Італія.