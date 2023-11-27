Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український хавбек поділився своїми думками про жеребкування плей-оф відбору Євро-2024.

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко прокоментував жеребкування плей-оф відбору Євро-2024, за підсумками якого "синьо-жовті" мають зіграти проти Боснії і Герцеговини.

"Не знаю, чого очікувати. Зараз у всіх команд є гарні футболісти, всі вміють грати. Я радів, коли Шотландія та Уельс випали. Мені казали, що Шотландія сильніша за Уельс – у підсумку Уельс не пройшли. Авжеж, можемо казати, що і моменти були, і суддя. Але ж ми не забили і не пройшли на чемпіонат світу.

Тому треба добре готуватися. Дуже хочеться, щоб усі були в формі, здорові, були на ходу в своїх чемпіонатах, щоб до гри підійшли в дуже гарній формі. Дуже на це сподіваюся. Ми можемо казати що завгодно, але вони здобули результат. В принципі, ми теж здобули, але за рахунок перемоги в Італії вони пройшли далі. Це футбол, тому треба працювати для того, щоб здобувати результат.

У нас дуже гарна команда. Багато хлопців зараз грає в Європі в дуже гарних командах. Вони, я думаю, ментально вже повинні звикнути до того, що коли ти виходиш у ролі фаворита – це більше ментальне навантаження.

Але у нас для цього є якості в команді, і ми можемо цим користуватися. Це не означає, що якщо ти фаворит, ти вийшов – і тобі шляпу зняли й провели до фіналу.

Але виходити, вірити в свої сили, в те, що ми можемо грати на високому рівні, можемо домінувати на полі – я вважаю, що ми дійсно це можемо. Але це через працю, через дисципліну, через концентрацію. А потім вже на цьому індивідуальна майстерність тих хлопців, які грають попереду – і все буде добре", - сказав Степаненко в ефірі програми ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, матч між збірними України та Боснії і Герцеговини відбудеться 21 березня 2024 року.