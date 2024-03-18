Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Володимир Бражко поділився враженнями від свого дебютного збору в національній команді.

Півзахисник збірної України Володимир Бражко прокоментував свою адаптацію у національній команді, а також поділився думками про Боснію і Герцеговину.

"Акліматизація проходить добре, хлопці підтримують. Була двостороння гра, що трошки додає розуміння. Якщо порівнювати з молодіжною збірною, то стиль один і схема одна, але все набагато швидше, усі набагато краще працюють із м’ячем. Звичайно, важче, але треба звикати до цього рівня, бути гідним представляти країну на ньому.

Звісно, втомилися після двосторонки, бо провели три тайми по 25 хвилин, велика інтенсивність. Був день відновлення, завтра теж. Сподіваюся, що добре відновлюся й буду гарно почуватися. Проти кого було складніше грати? Проти всіх!

До аналізу боснійців справа ще не дійшла. Усі хлопці під’Їдуть, і будемо розбирати. У суперників добра збірна, але нам треба дивитися на себе, а не на них, показувати нашу гру, наш стиль", — наводить слова Бражка прес-служба УАФ.

Нагадаємо, півфінальний матч плей-оф відбору Євро-2024 Боснія і Герцеговина — Україна відбудеться 21 березня й розпочнеться о 21:45 за Києвом.