Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український хавбек поділився своїми думками перед грою з Боснією і Герцеговиною.

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко прокоментував майбутній півфінальний матч плей-оф відбору Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини.

"Звичайно, ми знаємо, що буде важко, оскільки в них чудова команда, є досвідчені гравці, які можуть поділитися своїм досвідом з іншими. Звичайно, кожна національна команда грає краще перед своїми фанатами. Сподіваюся, ми покажемо нашу найкращу гру.

Не знаю, хто може судити, яка команда краща. Ми залишимо цю справу для інших людей. У збірній України зараз змінюється покоління, є багато як молодих гравців, так і досвідчених. Я думаю, це чудовий мікс на даний момент. Я дуже сподіваюся, що наша команда досягне висот. Це те, у що ми віримо. Можна багато говорити, але інша справа — показати це на поле. Ми виберемо друге та спробуємо себе показати з найкращого боку.

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Атмосфера чудова, ми всі розуміємо, навіщо сюди приїхали, усвідомлюємо відповідальність. Підготовка проходить належним чином. Сподіваюся, це все ми зможемо показати на полі. Щодо мого стану, то я почуваю себе добре фізично й психологічно, готовий на 100 відсотків.

Можлива післяматчева серія? Це правила гри. Якщо ми зіграємо внічию, то потім будуть додаткові тайми й пенальті. Звичайно, хотілось би досягти позитивного результату за 90 хвилин, але у футболі треба бути готовим до всього. Тому ми й практикували це на тренуваннях", — наводить слова Зінченка прес-служба УАФ.

Нагадаємо, півфінальний матч плей-оф кваліфікації Євро-2024 Боснія і Герцеговина — Україна відбудеться 21 березня й розпочнеться о 21:45 за Києвом.