Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Деніс Гусейнбашич поділився очікуваннями від матчу проти збірної України.

Півзахисник збірної Боснії і Герцеговини Деніс Гусейнбашич прокоментував майбутній півфінальний матч плей-оф відбору Євро-2024 проти України.

"Все чудово — хлопці зустріли мене якнайкраще. Я почуваюся чудово і радий бути тут. Мої батьки дуже пишаються тим, що я представлятиму збірну. Перші враження справді феноменальні, і я сподіваюся, що вони виправдають очікування. Я зроблю все на поле, щоб довести, що я цінний для цієї команди.

Я приїхав на збір у чудовій формі. Я стабільно граю за свій клуб та повністю готовий. З нетерпінням чекаю на матчі і сподіваюся, що ми досягнемо бажаних результатів і відберемося на головний турнір.

Досягнення цього успіху буде дуже багато означати для нас, і я твердо вірю, що ми маємо величезні шанси пройти кваліфікацію на Євро. Україна – хороша команда, але ми граємо вдома і за підтримки наших вболівальників можемо досягти успіху", — наводить слова Гусейнбашича прес-служба Футбольного союзу Боснії і Герцеговини.

Нагадаємо, півфінальний матч плей-оф відбору Євро-2024 Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться завтра, 21 березня, о 21:45 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.