Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Суперник буде виступати в синьому комплпекті.

Сьогодні, 21 березня, відбудеться півфінальний матч плей-оф відбору Євро-2024, у якому зустрінуться збірні Боснії і Герцеговини та України.

Боснія і Герцеговина — Україна. Напередодні

Команда Сергія Реброва зіграє у жовтому комплекті форми, а воротар національної команди одягне зелений светр.

У свою чергу гравці збірної Боснії та Герцеговини виступлять у синій формі, а воротар – у червоному светрі.

Нагадаємо, матч Боснія і Герцеговина — Україна розпочнеться о 21:45 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.