Головний тренер національної збірної України відповість на питання після матчу відбору на Євро-2024.
СЕРГІЙ РЕБРОВ, УАФ
21 березня 2024, 19:46
У рамках півфінального матчу плей-оф відбору Євро-2024 збірна України зустрінеться з національною командою Боснії і Герцеговини.
Після поєдинку відбудеться пресконференція за участю головного тренера "синьо-жовтих" Сергія Реброва.
Початок передматчевої пресконференції заплановано на четвер, 21 березня, о 23:55 за київським часом.
Пряма трансляція пресконференції Сергія Реброва:
Нагадаємо, на Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Боснія та Герцеговина – Україна. Початок о 21:45 за Києвом.