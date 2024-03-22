Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Сергій Ребров оцінив важливість перемоги "синьо-жовтих" у матчі проти боснійців.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оцінив важливість перемоги своїх підопічних у півфінальному матчі плей-оф відбору Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини (2:1).

"Я говорив про важливість матчу своїм футболістам перед грою. Я сподіваюся, що наша команда дала трохи позитиву нашим людям.

Як ви й сказали, минулої ночі було 30 ракет. Вони летять щодня. Наша місія — показати, що ми все ще живі, усе ще боремося з росіянами, що ми все ще потребуємо підтримки від Європи. Ця гра показала характер наших гравців і нашої нації", — наводить слова Реброва прес-служба УАФ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Боснія і Герцеговина – Україна.