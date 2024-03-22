Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наставник "синьо-жовтих" поділився своїми думками після гри з боснійцями.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував перемогу своєї команди у півфінальному матчі плей-оф відбору Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини (2:1).

"Сказав Яремчуку, щоб забив гол. Дійсно, ми змінили хід матчу в останні 15 хвилин. Ми очікували дуже складної гри, збірна Боснії і Герцеговини змінила структуру, грала в три центральні захисники. Така важка гра була, оскільки господарі дуже добре захищалися, тож було важко зламувати цю лінію оборони. Добре, що ми перемогли.

Ми грали проти сильного суперника. Господарі діяли з трьома центрбеками, чого раніше при цьому тренері не було. Боснійці здорово захищалися, було важко пройти цю стіну. Ми змінили структуру, задіяли другого форварда. Думаю, це допомогло, ми двічі забили.

Я не вважаю, що Боснія і Герцеговина програла сама собі. Наші футболісти намагалися більше тиснути, ми трохи змінили структуру гри. Можливо, боснійська команда не була готова до цієї структури. Можливо, у цьому проблема. Ми створювали моменти в останні 15 хвилин, гравці проявили бажання, і ми перемогли.

Боснія і Герцеговина — Україна 1:2 Відео голів та огляд матчу відбору на Євро-2024

Гра дебютантів збірної України? Вони дуже допомогли команді. Володимир Бражко — молодий гравець, зіграв дуже потужно. Як і Олексій Гуцуляк, який вийшов на заміну. Уся команда заслужила на перемогу, не стану виділяти когось.

Ми переглядали ісландців. Але буде зовсім інша гра. Ми гратимемо в Польщі, де буде дуже багато наших вболівальників. Я впевнений, буде заповнений стадіон, усі чекатимуть матчу. Насамперед, футболісти повинні відновитися, це дуже важливо зараз. Попереду буде інша гра та інший настрій для наших гравців", — наводить слова Реброва прес-служба УАФ.

Нагадаємо, матч Україна – Ісландія відбудеться у вівторок, 26 березня, у польському Вроцлаві. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за Києвом.