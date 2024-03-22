Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Саво Мілошевич прокоментував поразку своїх підопічних.

Головний тренер збірної Боснії і Герцеговини Саво Мілошевич прокоментував поразку своєї команди у півфінальному матчі плей-оф відбору Євро-2024 проти України (1:2).

"Мені трохи шкода хлопців та те, як ми пропустили гол, коли вели 1:0. На все вплинули дві травми двох важливих гравців. Травми вплинули на результат, але я не думаю, що хтось може дорікнути хлопцям у їхніх стараннях, боротьбі та якості гри.

Ми грали проти дуже серйозної команди. Ми їх повністю нейтралізували за 80-85 хвилин, але концентрації, на жаль, не вистачило. Вся відповідальність та вина лежать тільки на мені та тренерському штабі.

Я вірив, але радий, що вони побачили, що можуть зробити набагато більше. Цей матч рівня Євро і гравці показали, що вони можуть конкурувати", — наводить слова Мілошевича прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Боснія і Герцеговина – Україна.