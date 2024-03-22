Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Анел Ахмедходжич коротко прокоментував поразку від України.

Захисник збірної Боснії і Герцеговини Анел Ахмедходжич прокоментував поразку своєї команди у півфінальному матчі плей-оф відбору Євро-2024 проти України (1:2).

"Ми добре дотримувалися плану тренера. Все було добре до 80 хвилини, і я не знаю, що сталося. Я навіть не бачив, що сталося", — наводить слова Ахмедходжича прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Боснія і Герцеговина – Україна.

У фіналі відбіркового етапу плей-оф Євро-2024 збірна України зіграє проти Ісландії. Гра відбудеться 26 березня.