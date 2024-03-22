Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український форвард обійшов легенду київського Динамо та наблизився до головного тренера "синьо-жовтих".

Вчора, 21 березня, відбувся півфінальний матч плей-оф відбору Євро-2024, у якому збірна України обіграла Боснію і Герцеговину (2:1).

У цьому поєдинку результативним ударом відзначився нападник "синьо-жовтих" Роман Яремчук, який потім ще й віддав гольову передачу на Артема Довбика.

Для 28-річного українця це був 14 гол у футболці національної команди і це дозволило йому вийти на п'яте місце у списку найкращих бомбардирів збірної.

Яремчук пройшов легенду київського Динамо Олега Гусєва (13) та наблизився до головного тренера "синьо-жовтих" Сергія Реброва (14). Лідирує у цьому рейтингу Андрій Шевченко, на рахунку якого 48 голів.

Тим часом зусилля Яремчука також не залишилися поза увагою його нинішнього клубу — Валенсії, яка привітала українця у своєму твіттері.

"Яремчук вийшов на поле на 81 хвилині. На 85 хвилині він забив гол, зрівнявши рахунок. На 88 хвилині він оформив гольовий пас на переможний м'яч. "Танкетка" – головний герой перемоги України та виходу своєї команди у фінал плей-офф відбору до Євро -2024", – йдеться у повідомленні Валенсії.

Дивитися відео голів та огляд матчу Боснія і Герцеговина — Україна ви можете на Football.ua.