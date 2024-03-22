Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Андрі Лукас Гудйонсен поділився своїми думками після гри з Ізраїлем.

Нападник збірної Ісландії Андрі Лукас Гудйонсен прокоментував перемогу своєї команди у півфінальному матчі плей-оф відбору Євро-2024 проти Ізраїлю.

"Ми вийшли до фіналу відбору на Євро! Це просто божевілля. Матч з Україною буде важким, але ми їдемо перемагати.

З Ізраїлем було важко, багато різних подій, але ми добре себе показали, особливо на стандартах. Залишився останній матч, потрібно вигравати, щоб поїхати на Євро", — наводить слова Гудйонсена fotbolti.net.

Нагадаємо, фінальний матч відбіркового етапу плей-оф Євро-2024 між збірними України та Ісландії відбудеться у Польщі, 26 березня.