Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Олександр Зінченко поділився своїми думками після виходу на Євро-2024.

Універсал збірної України Олександр Зінченко прокоментував перемогу над Ісландією (2:1), яка забезпечила "синьо-жовтим" путівку на Євро-2024.

"Я дуже пишаюся цим моментом. Дуже пишаюся бути українцем, тому що сьогодні, у такий надважкий для нашої країни час, щоразу, коли ти вдягаєш футболку з українським гербом, ти відчуваєш особливі емоції. Я хочу подякувати всім уболівальникам, які нас підтримували протягом усього цього часу. Десь інколи ми, можливо, грали не так, як хтось хотів, але сьогодні результат був на першому місці. І завдяки вашій підтримці ми його здобули.

Я вже сам не можу повірити, що це буде наше третє Євро. Почуваюся трошки старим, але, як я вже казав раніше, ми — на Євро. Це буде великий досвід для всієї команди, тому що зараз збірна перебудовується, у ній багато молодих футболістів, і для них це буде дуже великий турнір. Я ще хочу сказати, що нам не вистачало тих гравців, які сьогодні не в збірній. Але та підтримка, яку ми відчували від них та від усіх людей, була дуже важливою. Я просто хочу подякувати за це.

Від збірної Ісландії, в принципі, ми очікували такої гри. Тобто того, що вони будуть сидіти трохи в обороні й водночас використовувати свої контратаки й стандарти. Тому ми спілкувалися перед грою один з одним, що треба якомога менше привозити цих стандартів біля своїх воріт. Більш-менш із цим завданням ми впоралися. Так, на жаль, пропустили першими. Тут зіграла свою роль індивідуальна майстерність одного з їхніх гравців, на якого слід було звернути увагу, тому що він забив три м'ячі Ізраїлю. Але це — футбол. Попри це, ми дуже добре зреагували на цей гол у другому таймі і, завдяки підтримці трибун, здобули вкрай важливий результат.

У такі ігри завжди важко входити, тому що напруга на полі неймовірна. Але чесно скажу, мені стало набагато легше, коли вболівальники почали скандувати моє ім'я, коли я стояв на бровці. Це мені просто додало ще більшого натхнення. Хотілося просто зробити результат, зробити щось корисне для команди, віддавши всі сили.

Андрій Шевченко заходив у роздягальню збірної. Він подякував за результат, за те, що він отримав багато повідомлень із привітаннями від людей, які зараз віддають свої життя в Україні за нашу свободу. Це для нас просто екстрамотивація виходити на поле й віддавати всього себе. Адже ми розуміли, що сьогодні результат буде на першому місці, і дуже багато людей будуть спостерігати за нами. І, зокрема, військові, які зараз на лінії фронту. Ми отримали дуже багато повідомлень від них. І тут не потрібно знаходити ще якусь мотивацію", — наводить слова Зінченка прес-служба УАФ.

Раніше своїми думками після виходу збірної України на Євро-2024 поділився Андрій Шевченко.