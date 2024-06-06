Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Головний тренер національної збірної України відповість на питання щодо майбутнього контрольного поєдинку.

У рамках підготовки до чемпіонату Європи-2024 збірна України зустрінеться зі збірною Польщи в товариському матчі.

Напередодні цього протистояння відбудеться пресконференція за участі головного тренера "синьо-жовтих" Сергія Реброва, під час якої він відповідатиме на запитання журналістів щодо зустрічі з поляками.

Початок передматчевої пресконференції заплановано на четвер, 6 червня, о 18:30. Слідкуйте за прямою трансляцією заходу на Football.ua.

Нагадаємо, стартовий свисток у матчі Польща — Україна має пролунати завтра, 7 червня, о 21:45 за київським часом. До цього команда Сергія Реброва зіграла внічию з Німеччиною (0:0).