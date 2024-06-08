Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український форвард поділився своїми думками після гри з Польщею.

Нападник збірної України Артем Довбик прокоментував поразку своєї команди у товариському матчі проти Польщі (1:3).

"Була важка гра, збірна Польщі дуже добре грає на стандартах. Нам потрібно працювати над цим аспектом. Ми розберемо наші помилки та підготуємося до наступного матчу краще.

Ми добре контролювали м’яч. Звісно, у нас були помилки при стандартах — потрібно над цим працювати. Але в цілому у нас були дуже хороші епізоди, коли ми контролювали та виходили з-під прессингу. Цей матч можна занести в актив, але є над чим працювати.

Польща — Україна 3:1 Відео голів та огляд товариського матчу

Краще помилятись зараз — у товариських матчах. Але кожен футболіст намагається грати на всі 100%, ніхто не любить програвати. Проаналізуємо цю гру, підготуємося та будемо мати кращий вигляд у наступних матчах. Головний висновок — робота над стандартами. Пропустили два чи три м’ячі зі стандартів, тому треба працювати.

Забитий гол — це впевненість для нападника. Була контратака. Маліновський прийняв м’яч та знайшов мене, а я відкрився, прийняв та відразу пробив", — сказав Довбик в ефірі MEGOGO.

Раніше повідомлялося, що Довбик — найкращий гравець збірної України проти Польщі за версією читачів Football.ua.