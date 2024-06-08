Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Лідер польської збірної поділився своїми думками після гри з Україною.

Нападник збірної Польщі Роберт Левандовські прокоментував перемогу своєї команди у товариському матчі проти України (3:1) напередодні Євро-2024.

"У збірної України багато хороших гравців. Навіть якщо деякі з них не грали, у них сильна збірна.

Перший гол дозволив нам бути більш розкутими та впевненими. Було й кілька недоліків, але нам потрібно шукати речі, які можна покращити та змінити перед Євро.

Українці погано почали матч. Потім була вимушена пауза через травму Міліка. Але ми поверталися, створювали моменти, били по воротах. У складних ситуаціях ми тримали м’яч.

Міліку знадобиться перерва. Він завжди хотів грати та був відданий, але йому надзвичайно не пощастило. Це важкий момент і важкі дні попереду", — наводить слова Левандовські Przegląd Sportowy.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Польща – Україна.