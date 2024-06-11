Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі стартові склади команд для товариського матчу, у якому зіграють Молдова та Україна.

Збірні Молдови та України проведуть товариський матч у Кишиневі на полі стадіон Зімбру.

Сергій Клещенко, після перемоги над Кіпром (3:2), залучив до стартового складу Райляна в рамці воріт, тоді як Кожокару та Рябчук гратимуть на флангах оборони, а Дамашкан долучиться до трійки в нападі.

Сергій Ребров, на тлі поразки від Польщі (1:3), використав із перших хвилин Луніна до рамки воріт, тоді як Конопля, Забарний, Матвієнко та Миколенко повернуться до лінії оборони, опорну зону складатимуть Степаненко та Шапаренко, тоді як Судаков гратиме під лінією нападу в складі Циганкова, Яремчука та Мудрика.

Молдова: Райлян — Кожокару, Крачун, Бабогло, Посмак, Рябчук — Раце, Іоніце — Моцпан, Ніколаеску, Дамашкан.

Запасні: Чеботар, Аврам, Мандриченко, Марандич, Каймаков, Мудрак, Стине, Постолакі, Кожокар, Богачук, С. Плетіке, Ревенко, Клещенко, М. Плетіке.



Україна: Лунін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Степаненко, Судаков, Шапаренко — Циганков, Яремчук, Мудрик.

Запасні: Бущан, Трубін, Сваток, Таловєров, Сидорчук, Ярмоленко, Маліновський, Довбик, Зінченко, Бражко, Зубков, Бондар, Тимчик, Ванат, Михайліченко.



Гра Молдова — Україна почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.