Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Ситуація з українським захисником стане відома найближчими днями.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував травму лівого захисника Віталія Миколенка у товариському матчі проти Молдови (4:0) напередодні Євро-2024.

Нагадаємо, Миколенко вийшов у стартовому складі сьогоднішньої гри, після чого на 30 хвилині зазнав пошкодження після підкату з боку суперника. У результаті Віталія довелося замінити на Олександра Зінченка, а сам Миколенко залишав поле у ​​сльозах.

Молдова — Україна 0:4 Відео голів та огляд товариського матчу

"Це інший гомілкостоп, не той самий, який був травмований. Сподіваюся, що після обстеження все буде нормально.

Миколенко вже пройшов МРТ, завтра буде ще одне. Побачимо, що станеться. Але я почуваюся значно спокійніше, ніж у момент травми", — наводить слова Реброва Суспільне Спорт.

Додамо, що 25-річний українець лише напередодні відновився після травми гомілкостопу, через що був змушений пропустити кінцівку сезону в АПЛ у складі Евертона.

Нагадаємо, свій перший матч на Євро-2024 Україна проведе проти Румунії. Гра відбудеться 17 червня.